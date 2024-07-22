В образовательных учреждениях Мурома вскрылись коррупционные нарушения.

Прокуроры выявили факты коррупционных нарушений в образовательных учреждениях Мурома. Согласно информации пресс-службы регионального надзорного ведомства, члены балансовой комиссии незаконно начисляли себе и своим родственникам стимулирующие выплаты, что противоречит законодательству.В результате правоохранительные органы приняли меры по привлечению к ответственности 5 членов комиссии, принимавших незаконные решения о начислении премий. Они также подверглись дисциплинарной ответственности.