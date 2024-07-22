Кто приютит счастье?: во Владимире молодая и послушная собака Гретта ищет дом Время нашей...

"Кто приютит счастье?": во Владимире молодая и послушная собака Гретта ищет домВремя нашей постоянной рубрики "Хочу домой". Свой дом ищет молодая собака Гретта.Так пишут о ней волонтеры: "никого не обижает, игрунья, ласкуша". Идеальна для семьи с детьми. Гретта не помнит зла (а от нее избавились прежние хозяева) , живет сегодняшним днем. С удовольствием участвует во встречах программы приюта "Хвостатые каникулы".Собака стерилизована, привита, обработана от клещей.Если вам приглянулась Гретта, позвоните по номеру телефона ответственного волонтера: 8 902-882-63-03