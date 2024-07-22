Мошенники освоили новую роль – сотрудник Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», предлагающий бесплатно заменить старые счетчики на новые. О набирающей популярность преступной схеме

Мошенники освоили новую роль – сотрудник Владимирского филиала «ЭнергосбыТ Плюс», предлагающий бесплатно заменить старые счетчики на новые. О набирающей популярность преступной схеме предупредили в пресс-службе правительства области. Когда жертва соглашается на «выгодное предложение», мошенник предлагает выбрать дату замены и якобы записывает клиента в очередь на обслуживание. Потом мошенники просят «подтвердить очередь» и сообщить им код