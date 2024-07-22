На дорогах Владимирской области установлены 19 передвижных камер, фиксирующих ПДД Как сообщают в...

На дорогах Владимирской области установлены 19 передвижных камер, фиксирующих ПДДКак сообщают в Министерстве транспорта Владимирской области, в период с 22.07.2024 по 28.07.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:- а/д М-7 «Волга» 95 км;- а/д М-7 «Волга» 103 км;- а/д М-7 «Волга» 114 км;- а/д М-7 «Волга» 166 км;- а/д М-7 «Волга» 192 км;- а/д М-7 «Волга» 211 км;- а/д М-7 «Волга» 326 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;- а/д Дубки-Киржач- 7 км;- а/д Юрьев-Польский – Кольчугино 5 км;- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;- г. Владимир, Московское шоссе, д.12;- г. Владимир, ул. Лакина, д.1а;- г. Владимир, ул. Куйбышева, 5а;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;- а/д «Золотое кольцо» 308 км;- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км.На участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени, предоставляемого УГИБДД УМВД России по Владимирской области.Фото: Министерство транспорта Владимирской области