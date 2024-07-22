На дорогах Владимирской области установлены 19 передвижных камер, фиксирующих ПДД
Как сообщают в...
На дорогах Владимирской области установлены 19 передвижных камер, фиксирующих ПДД
Как сообщают в Министерстве транспорта Владимирской области, в период с 22.07.2024 по 28.07.2024 передвижные комплексы фотовидеофиксации будут размещены на следующих участках автодорог:
- а/д М-7 «Волга» 95 км;
- а/д М-7 «Волга» 103 км;
- а/д М-7 «Волга» 114 км;
- а/д М-7 «Волга» 166 км;
- а/д М-7 «Волга» 192 км;
- а/д М-7 «Волга» 211 км;
- а/д М-7 «Волга» 326 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 9 км;
- а/д Дубки-Киржач- 7 км;
- а/д Юрьев-Польский – Кольчугино 5 км;
- г. Владимир, Судогодское шоссе, д. 81;
- г. Владимир, Московское шоссе, д.12;
- г. Владимир, ул. Лакина, д.1а;
- г. Владимир, ул. Куйбышева, 5а;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 2 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 6 км;
- а/д Р-132 «Золотое кольцо» западное соединение с а/д М-7 «Волга» 17 км;
- а/д «Золотое кольцо» 308 км;
- а/д Колокша-Кольчугино-Александров-В. Дворики 118 км.
На участках а/д Р-132 «Золотое кольцо» 245-274 км фиксация нарушений скоростного режима осуществляется мобильным комплексом фотовидеофиксации.
Места установки комплексов фотовидеофиксации назначаются на основании списка аварийно-опасных и потенциально аварийно-опасных участков, образовавшихся на дорогах региона за определенный период времени, предоставляемого УГИБДД УМВД России по Владимирской области.
Фото: Министерство транспорта Владимирской области