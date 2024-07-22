Правом на досрочную пенсию во Владимирской области воспользовались 4100 человек.

Пресс-служба Соцфонда сообщила, что 825 жителей Владимирской области вышли на пенсию досрочно. Среди них 492 мужчины и 331 женщина.Причиной для ухода на заслуженный отдых стали различные факторы, включая работу на опасных производствах, воспитание трех и более детей и длительный трудовой стаж. С начала 2019 года досрочно на пенсию вышли 4,1 тыс. человек.Мужчины могут выйти на пенсию на 2 года раньше пенсионного возраста при наличии стажа 42 лет (но не ранее 60 лет), а женщины – после проработки 37 лет (но не ранее 55 лет). Для уточнения своего страхового стажа и индивидуального пенсионного коэффициента рекомендуется воспользоваться личным кабинетом на портале "Госуслуги".