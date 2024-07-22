На текущей неделе, с 22 по 28 июля 2024 года, на дорогах во Владимирской области разместят 19 передвижных комплексов фотовидеофиксации.

На текущей неделе, с 22 по 28 июля 2024 года, на дорогах во Владимирской области разместят 19 передвижных комплексов фотовидеофиксации. Об этом рассказала регионального Минтранса.Нарушителей ПДД будут выявлять на федеральной трассе М-7 «Волга», а/д Р-132 «Золотое кольцо» и других дорогах на территории Владимирской области.