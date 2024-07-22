Незаконный торговец огнестрельного оружия в Юрьев-Польском районе предстал перед...

Незаконный торговец огнестрельного оружия в Юрьев-Польском районе предстал перед судомЮрьев-Польским районным судом вынесен приговор 43-летнему жителю региона, причастному к незаконному приобретению, хранению и сбыту огнестрельного оружия и боеприпасов.В 2017 году фигурант приобрел пистолет "ТТ" и 25 патронов к нему, а в 2021 незаконно сбыл своему знакомому.В ходе оперативно-розыскных мероприятий по месту жительства торговца оружием были обнаружены и изъяты еще 228 патронов, пистолет Тульский Коровина и две винтовки, - сообщают в управлении ФСБ по Владимирской области.Суд признал обвиняемого виновным, ему назначено наказание в виде 5 лет и 1 месяца лишения свободы условно.