Строительство поликлиники в Лакинске началось. На работы выделили 582 миллиона рублей. Строительство планируют закончить к середине 2025 года. Лицензию на меддеятельность учреждение получит

Строительство поликлиники в Лакинске началось. На работы выделили 582 миллиона рублей. Строительство планируют закончить к середине 2025 года. Лицензию на меддеятельность учреждение получит во второй половине 2025 года, рассказали в пресс-службе Минздрава. Здание будет трехэтажным, площадь – около 4900 квадратных метров. Новую поликлинику ждут более чем 15000 человек. Кроме поликлиники, в Лакинске построят станцию скорой