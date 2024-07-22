Синоптики прогнозируют дождливую неделю во Владимирской области По прогнозам синоптиков 33-й...

Синоптики прогнозируют дождливую неделю во Владимирской областиПо прогнозам синоптиков 33-й регион окажется под влиянием атмосферного фронта, неторопливо смещающегося с севера на юг. Он станет причиной преимущественно облачной погоды, вызовет кратковременные дожди, местами ливневого характера с грозами, что заметно ограничит дневной прогрев и температура окажется на 2-3° ниже климатической нормы.Завтра (23 июля 2024 года) погода во владимирской области ожидается без осадков. Температура воздуха днем до +23..+25°C. Ночью столбик термометра опустится до +13..+16°C.Ветер северо-восточный, 4м/с.Атмосферное давление 749 - 750 мм ртутного столба.Народный прогноз на 23 июля 2024 годаНаши предки говорили: гроза ночью - к хорошей погоде. Если пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье - к жаре. Существовала в народе и такая примета: радуга в первой половине дня - к сильному ветру.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky