Смотрите Вести в 9 утра: День памяти Владимира Высоцкого. Побывали в гостях у главного...

Смотрите "Вести" в 9 утра: День памяти Владимира Высоцкого. Побывали в гостях у главного владимирского ценителя творчества музыкантаПредставительный совет- Как обустроить Александров? Депутаты Заксобрания и министры ознакомились с местными объектами благоустройства и обсудили развитие региона.Международный диалог- Гости из солнечной Шри-Ланки во Владимире. О каких проблемах говорили на заседании дискуссионного клуба "Диалог"?Разный Высоцкий- День памяти Владимира Высоцкого. Побывали в гостях у главного владимирского ценителя творчества музыканта.