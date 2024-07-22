События недели с Дарьей Давыдовой: в Петушинском районе собственник дамбы спустил в трубу...
"События недели" с Дарьей Давыдовой: в Петушинском районе собственник дамбы спустил в трубу Аксеновское озеро
Им сверху видно всё. Во Владимирской области за нелегальными пляжами следят с помощью беспилотников.
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