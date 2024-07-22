События недели с Дарьей Давыдовой: в Петушинском районе собственник дамбы спустил в трубу...

"События недели" с Дарьей Давыдовой: в Петушинском районе собственник дамбы спустил в трубу Аксеновское озероИм сверху видно всё. Во Владимирской области за нелегальными пляжами следят с помощью беспилотников.Сколько воды утекло. В Петушинском районе собственник дамбы спустил в трубу Аксеновское озеро.Бережливое производство. В регионе подводят итоги участия предприятий в нацпроекте "Производительность труда".Колхозный рынок сбыта. Проблемы реализации фермерской продукции обсудили на совещании во Владимире.Повесть о Суздале. Художница Татьяна Флёнова рисует большую открытку к тысячелетию древнего города.И...Надо покачаться. В Коврове две бабули решили показать всем, как им удается оставаться в форме.