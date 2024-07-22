Струя кипятка била до девятого этажа: во Владимире произошла коммунальная авария Во Владимире...

"Струя кипятка била до девятого этажа": во Владимире произошла коммунальная аварияВо Владимире произошла авария на трубах на улице Пугачева, между домами 60А и 62.Струя кипятка была до 9 этажа, тротуарной плиткой побило машину. Об этом сообщает «Pro Город».Наши читатели рассказали об аварийной ситуации на улице Пугачева. Между домами 60А и 62 прорвало трубы. Струя кипятка била на высоту 9 этажа."Мы стояли на улице и услышали хлопок, похожий на взрыв. Испугались, а потом, когда появился фонтан, поняли, что трубы прорвало, - рассказали "Про Городу" очевидцы. Припаркованную рядом машину побило кусками разлетевшейся тротуарной плитки. Видели мужчину, в которого также попал кусок. У него колено окровавлено, сказал, что также он обжегся. Видели, как он отправился домой", - рассказывают очевидцы.Местные жители говорят, что прорыв произошел после того, как в систему подали горячую воду после ее планового отключения.Фото: «Pro Город»