Попробуйте вспомнить, чьими голосами говорили герои всеми любимых мультфильмов из СССР.

Попробуйте вспомнить, чьими голосами говорили герои всеми любимых мультфильмов из СССР.Кто не смотрел советские мультфильмы? Таких людей сейчас не найти. На картинах той эпохи выросло не одно поколение. Но знаете ли вы, кто озвучивал любимых героев? Проверь свои знания и вспомни, чьими голосами говорят знаменитые персонажи?1. Кто озвучил советского Чебурашку?А. Мария ВиноградоваБ. Клара РумяноваВ. Рина Зеленая2. Кто подарил свой голос Дяде Федору из "Простоквашино?А. Клара РумяноваБ. Татьяна ПельтцерВ. Мария Виноградова3. Чьим голосом разговаривает попугай Кеша?А. Геннадий ХазановБ. Михаил ЯншинВ. Анатолий Папанов4. А кто говорит за почтальона Печкина?А. Алексей ГрибовБ. Борис НовиковВ. Сергей Мартинсон5. Чьим голосом говорит Волк из мультфильма "Жил был пес"?А. Армен ДжигарханянБ. Владимир ЭтушВ. Георгий Вицин6. Кто озвучил Волка из "Ну, погоди!"?А. Евгений ЛеоновБ. Борис НовиковВ. Анатолий Папанов7. Какой артист озвучивал Карлсона?А. Борис КлюевБ. Василий ЛивановВ. Владимир ЭтушОТВЕТЫ1. Б2. В3. А4. Б5. А6. В7. Б