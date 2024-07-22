Мелодрама Татьяны Лиозновой Три тополя на Плющихе вышла в 1968 году. И вошла в золотой фонд отечественного кинематографа. Олег Ефремов и Татьяна Доронина полюбились зрителям в созданных на экране образах. Давайте вместе вспомним их!
Мелодрама Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" вышла в 1968 году. И вошла в "золотой фонд" отечественного кинематографа. Олег Ефремов и Татьяна Доронина полюбились зрителям в созданных на экране образах. Давайте вместе вспомним их!
1. Для чего Нюра решила ехать в Москву?
А – К снохе, а заодно ветчину на рынок везла;
Б – За отрезом на платье;
В – Посмотреть Кремль.
2. За какую сумму Нюра планировала в Москве доехать до родственников на такси?
А – Один рубль десять копеек;
Б – Два рубля двадцать копеек;
В – Три рубля ровно.
3. Как звали московскую родственницу Гриши и Нюры?
А – Верка;
Б – Нинка:
В – Манька.
4. Кем работает муж Нюры?
А – Бакенщиком который огни на реке зажигает;
Б – Лодочником;
В – Трактористом в колхозе.
5. Кому Нюра не привезла обновок из Москвы?
А – Мужу Григорию;
Б – Покойным свекру и свекрови;
В – Сыну.
6. По какой примете Нюра искала дом снохи в Москве?
А – Это сталинская высотка;
Б – Мост рядом и церковь старая;
В – Возле дома течет река.
ОТВЕТЫ
1 – А – К снохе, а заодно ветчину на рынок везла;
2 – А – Один рубль десять копеек;
3 – Б – Нинка:
4 – А – Бакенщиком который огни на реке зажигает;
5 – Б – Покойным свекру и свекрови;
6 – Б – Мост рядом и церковь старая;