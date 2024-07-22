Мелодрама Татьяны Лиозновой Три тополя на Плющихе вышла в 1968 году. И вошла в золотой фонд отечественного кинематографа. Олег Ефремов и Татьяна Доронина полюбились зрителям в созданных на экране образах. Давайте вместе вспомним их!

Мелодрама Татьяны Лиозновой "Три тополя на Плющихе" вышла в 1968 году. И вошла в "золотой фонд" отечественного кинематографа. Олег Ефремов и Татьяна Доронина полюбились зрителям в созданных на экране образах. Давайте вместе вспомним их!1. Для чего Нюра решила ехать в Москву?А – К снохе, а заодно ветчину на рынок везла;Б – За отрезом на платье;В – Посмотреть Кремль.2. За какую сумму Нюра планировала в Москве доехать до родственников на такси?А – Один рубль десять копеек;Б – Два рубля двадцать копеек;В – Три рубля ровно.3. Как звали московскую родственницу Гриши и Нюры?А – Верка;Б – Нинка:В – Манька.4. Кем работает муж Нюры?А – Бакенщиком который огни на реке зажигает;Б – Лодочником;В – Трактористом в колхозе.5. Кому Нюра не привезла обновок из Москвы?А – Мужу Григорию;Б – Покойным свекру и свекрови;В – Сыну.6. По какой примете Нюра искала дом снохи в Москве?А – Это сталинская высотка;Б – Мост рядом и церковь старая;В – Возле дома течет река.ОТВЕТЫ1 – А – К снохе, а заодно ветчину на рынок везла;2 – А – Один рубль десять копеек;3 – Б – Нинка:4 – А – Бакенщиком который огни на реке зажигает;5 – Б – Покойным свекру и свекрови;6 – Б – Мост рядом и церковь старая;