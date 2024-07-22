Зима в Простоквашино – третий советский мультфильм 1984 года из трилогии о Простоквашино. Его озвучивали звезды – Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров. Давайте вместе вспомним фразы из мультика. Продолжите цитату героя!

Зима в Простоквашино – третий советский мультфильм 1984 года из трилогии о Простоквашино. Его озвучивали звезды – Олег Табаков, Валентина Талызина, Лев Дуров. Давайте вместе вспомним фразы из мультика. Продолжите цитату героя!1. "Средства у нас есть...А – ...У нас ума не хватает";Б – ...У нас дяди Федора нет;В – ...Просто они в виде молока".2. "У нас зимой национальная деревенская одежда какая?...А – ...Кеды";Б – ...Лыжные костюмы";В – ...Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху".3. "Можно телеграмму послать. На то и почта...А – ...Что сказать нельзя – то в письме пишут";Б – ... На поздравительном бланке будет красивше даже";В – ...А еще бандероли принимаем".4. "Поздравляю тебя, Шарик...А – ...скоро дядя Федор Приедет";Б – ...ты балбес";В – ...У тебя шерсть клоками лезет".5. "Цветы обычно в тех домах вянут, где...А. – ...атмосфера очень строгая";Б – ...бензином воняет";В – ...детей нет".6 . "Я, конечно, люблю природу, но не до такой степени, чтобы...А – ...Новый год не дома отмечать";Б – ...в концертном платье в электричках разъезжать";.В – ...дядю Федора одного отпустить".ОТВЕТЫ1 – А – ...у нас ума не хватает";2 – В – ...Валенки, штаны ватные, тулуп и шапка на меху";3 – А – ...Что сказать нельзя – то в письме пишут";4 – Б – ...ты балбес";5 – А – ...атмосфера очень строгая";6 – Б – ...в концертном платье в электричках разъезжать";.