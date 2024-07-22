Депутаты Заксобрания оценили благоустройство в Александрове. Как рассказывает глава администрации Анна Кузнецова, город очень много участвует в национальных проектах и госпрограммах.

Депутаты Заксобрания оценили благоустройство в Александрове. Как рассказывает глава администрации Анна Кузнецова, город очень много участвует в национальных проектах и госпрограммах. «Благоустроенный двор» — одна из них. Из областного бюджета были выделены 1,5 миллиарда рублей на благоустройство дворовых и прилегающих территорий. Как раз в эту программу вошел и город Александров. Анна Кузнецова, глава администрации Александровского