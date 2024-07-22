В Александровском районе ликвидировали пожар в жилом доме на площади 195 квадратных метров В...

В Александровском районе ликвидировали пожар в жилом доме на площади 195 квадратных метровВ пресс-службе ГКУ ВО службы ГО, ПБ И ЧС ПЧ Карабаново сообщили о возгорании дома на улице Педагогическая в деревне Жабрево. Огонь охватил около 195 кв. м.Караул второй дежурной смены незамедлительно выехали к месту вызова. По прибытию было установлено, что из-под кровли частного жилого дома идёт дым. Сгорела внутренняя отделка помещения мансардного этажа.Пожар был локализован и ликвидирован. Пострадавших нет.Фото: пресс-служба ГКУ ВО службы ГО, ПБ И ЧС ПЧ Карабаново