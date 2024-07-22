Пожар, который унес жизнь 53-летней женщины, случился в деревне Литвиново на улице Южной. В ночь с субботы на воскресенье там загорелся частный дом №10. Звонок в тревожную службу поступил в 2:37 21

Пожар, который унес жизнь 53-летней женщины, случился в деревне Литвиново на улице Южной. В ночь с субботы на воскресенье там загорелся частный дом №10. Звонок в тревожную службу поступил в 2:37 21 июля. С огнем боролись 11 спасателей с помощью 4 единиц техники. Пожар удалось потушить на площади 40 квадратных метров. К сожалению, по информации