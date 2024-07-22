В посёлке Мелехово Ковровского района завершаются работы по преображению парка «30 лет Победы».

В посёлке Мелехово Ковровского района завершаются работы по преображению парка «30 лет Победы». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Благоустройство парковой территории осуществляется в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Подчёркивается, что за реновацию данного объекта в прошлом году проголосовали местные жители. Основанный в 1975 году парк находится в самом центре посёлка и является для сельчан настоящей зоной притяжения.Как отметил глава администрации Ковровского района Вячеслав Скороходов, на обновлённой территории разместятся фонтан, спортплощадка и зоны отдыха. Также в парке установят освещение и систему видеонаблюдения.