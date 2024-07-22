В Муроме осужден врач, который за взятки оформлял фиктивные документы об инвалидности Муромским...

В Муроме осужден врач, который за взятки оформлял фиктивные документы об инвалидностиМуромским городским судом вынесен приговор в отношении бывшего руководителя бюро медико-социальной экспертизы, врача по медико-социальной экспертизе.Как известно, в период с июля 2014 по апрель 2020 года осужденный лично и через посредников за денежное вознаграждение в размере от 15 до 90 тысяч рублей устанавливал обращавшимся в бюро гражданам инвалидности третьей группы сроком как на один год, так и бессрочно, при отсутствии на то достаточных законных оснований.За все время им получены денежные средства в размере более 600 тысяч рублей.Фиктивные документы направлялись в территориальное отделение Пенсионного фонда России."В связи с этим, лицам, фактически не имеющим инвалидности, производились выплаты социальных пенсий и единовременных денежных выплат, что повлекло причинение ущерба бюджету Российской Федерации, а также подрыв авторитета и дискредитацию ФКУ «ГБ МСЭ по Владимирской области» Минтруда России и занимаемой мужчиной руководящей должности", - отметили в пресс-службе областной прокуратуры.Виновному назначено 4 года исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 1,8 млн. рублей и лишением права занимать отдельные должности по проведению медико-санитарной экспертизы на срок 3 года.Приговор вступил в законную силу.В настоящее время Муромский городской прокурор обратился в суд с иском о взыскании с осужденного в доход государства денежных средств, полученных в качестве взяток, в размере свыше 600 тысяч рублей.Ход рассмотрения заявления находится на контроле прокуратуры.Фото: ГТРК "Владимир"