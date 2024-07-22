Водителя автобуса из Петушков будут судить за нарушение правил дорожного движения, которое привело к аварии и травмированию 15 пассажиров. ДТП произошло 2 апреля, в тот день обвиняемый вез 22

Водителя автобуса из Петушков будут судить за нарушение правил дорожного движения, которое привело к аварии и травмированию 15 пассажиров. ДТП произошло 2 апреля, в тот день обвиняемый вез 22 работника коммерческой организации по участку М-7 Петушинского района во Владимир. Как рассказали в Следкоме, на 117 км автодороги водитель пренебрег соблюдением дистанции и врезался в попутно