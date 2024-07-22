В Петушках перед судом предстанет водитель автобуса, совершивший ДТП, где пострадали...

В Петушках перед судом предстанет водитель автобуса, совершивший ДТП, где пострадали пассажирыПрокурором Петушинского района утверждено обвинительное заключение в отношении местного жителя.Напомним, что 2 апреля 2024 года в Петушинском районе произошло ДТП с участием служебного автобуса, перевозящего работников одной из фирм.Водитель автобуса, следуя в сторону Владимира, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся со следовавшим по правой полосе автомобилем «КАМАЗ», который выполнял дорожно-ремонтные работы.Всего в автобусе находилось 22 человека. В результате столкновения троим пассажирам причинен тяжкий вред здоровью. Потерпевшие получили множественные ушибы, гематомы, один из пассажиров после ДТП доставлен в реанимацию."Обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично. В ходе допроса он пояснил, что, так как столкновения было не избежать, он применил экстренное торможение, выкрутил руль влево, чтобы удар пришелся только в часть корпуса транспортного средства", - пояснили в пресс-службе областной прокуратуры.Уголовное дело направлено в Петушинский районный суд.Фото: пресс-служба областной прокуратуры