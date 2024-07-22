Жителя Владимирской области 1981 года рождения судили за хранение и сбыт оружия, сообщили в ФСБ. В 2017 году фигурант купил пистолет «ТТ» со стволом калибра 7,62 х 25 мм и 25 патронов к нему. Оружие

Жителя Владимирской области 1981 года рождения судили за хранение и сбыт оружия, сообщили в ФСБ. В 2017 году фигурант купил пистолет «ТТ» со стволом калибра 7,62 х 25 мм и 25 патронов к нему. Оружие мужчина продал своему знакомому в Юрьев-Польском в июле 2021 года. В итоге у покупателя изъяли пистолет и патроны, а также