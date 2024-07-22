Вечеринка в честь дня рождения чуть не закончилась трагедией. 18 июля супругов пригласили на праздник в гости в один из панельных домов на улице Школьной. Во время посиделок между мужем и

Вечеринка в честь дня рождения чуть не закончилась трагедией. 18 июля супругов пригласили на праздник в гости в один из панельных домов на улице Школьной. Во время посиделок между мужем и женой произошел конфликт. Как сообщает журналист Юрьев-Польских известий Сергей Трубкин, причиной ссоры была ревность. Он пообщался с местными жителями и выяснил, что женщина собиралась