Вантовый мост в Муроме украсил триколор Подсветка стала завершающим этапом строительства переправы...

Вантовый мост в Муроме украсил триколорПодсветка стала завершающим этапом строительства переправы через Оку на трассе М-12 "Восток", которая соединяет Владимирскую и Нижегородскую области.Теперь такую иллюминацию стилизованных распорок пилона - в цвет российского флага - автомобилисты смогут увидеть в дни государственных праздников.Напомним, второй мост через Оку открылся в сентябре 2023 года. Это один из самых сложных и, несомненно, красивых объектов, который уже стал визитной карточкой скоростной магистрали.Двухпилонный мост с 34 парами вант был номинирован на всероссийскую инженерно-архитектурную премию, попав в шорт-лист финалистов в номинации "Лучшее конструктивное решение - нежилое уникальное здание".