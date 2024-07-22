Владимирцам рассказали, как будет работать аппарат для бесконтактного лечения камней в...

Владимирцам рассказали, как будет работать аппарат для бесконтактного лечения камней в почкахХолдинг «Швабе», входящий в Ростех, создал инновационный медицинский прибор. Он использует ультразвуковые волны направленного действия и оснащён уникальным ударно-волновым генератором, который позволяет дробить камни в почках и мочеточнике размером от 1,5 до 10 мм. Об этом рассказали в издании «Российская газета».Отметим, что метод неинвазивный — он не требует операций, установки катетеров и использования других инструментов. Поэтому он максимально безопасен для пациента. После процедуры камень распадается на мелкие части, которые без боли выводятся из организма естественным образом.Аппарат разработали инженеры-конструкторы совместно с опытными врачами-урологами. Клинические испытания подтвердили высокое качество урологического оборудования и снижение риска травмирования во время лечения.Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения одобрила выпуск и использование этого аппарата в медицинской практике. Оборудование может заменить импортные аналоги.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений