Владимирец Игорь Тогунов собрал коллекцию, посвященную Владимиру Высоцкому 25 июля отмечают День...

Владимирец Игорь Тогунов собрал коллекцию, посвященную Владимиру Высоцкому25 июля отмечают День памяти Владимира Высоцкого. В списках его поклонников и профессор Игорь Тогунов, собравший уникальную коллекцию. У него в гостях побывал Федор Лалакин.С творчеством Владимира Высоцкого Игорь Алексеевич познакомился еще в школьные годы. Друзья, как и он сам, интересовались стихами поэтов и бардов. Булата Окуджавы, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Бэллы Ахмадулиной, Роберта Рождественского...Один из знакомых Игоря Тогунова (он сам играл на гитаре) однажды принес записи песен Владимира Высоцкого, на тот момент - первые.Игорь Тогунов - коллекционер:- Первый Высоцкий для нас, по сравнению с другими поэтами, ну, был блатной, поэтому мы его, как будто не принимали. Второй приход, когда я приобщился к Высоцкому это 70-80 годы, когда стали появляться его песни, те, которые мы сейчас называем философскими.В те годы у Игоря Тогунова появился дефицитный видеомагнитофон. А значит - возможность записывать выступления Высоцкого. Эти кассетные записи сохранились до сих пор.Игорь Тогунов - коллекционер:- Высоцкий разный. И для всех Высоцкий разный. Зная Высоцкого по своей жизни, то есть - по сути я его современник, он мой современник был...и в тех песнях, которые он делал, он как поэт, как творец больше выступает, как художник.Коллекция, посвященная Высоцкому, появилась сама собой. Изначально собирательство не было целью, говорит Игорь Алексеевич. Пластинки, книги он покупал из интереса к творчеству поэта. Например, вот этого сборника "Нерв" - не было на прилавках. От знакомых Игорь Тогунов узнал, что экземпляр есть на базе книжного магазина.Игорь Тогунов - коллекционер:- Набрался смелости, скорее всего - наглости. Позвонил, приехал, говорю так и так, я интересуюсь. Ну там коробку конфет или шоколадку за эту книжку, вот эта книжка так и попала ко мне.Помимо сборников, в коллекции есть и уникальные журналы "Вагант". Они стали выпускаться уже после смерти Высоцкого. В них собраны все материалы, которые связаны с жизнью и творчеством поэта. Кто-то продавал их по объявлению целым комплектом.А эти снимки - с кадрами из фильмов, в которых играл Владимир Высоцкий, остались от выставки, которую Игорь Тогунов вместе с краеведом Александром Корниловым организовали несколько лет назад. Старый музыкальный проигрыватель в доме Игоря Алексеевича звучит всегда. С пластинок - голос Высоцкого. Как говорит коллекционер, Высоцкий разный. И для каждого свой.Федор Лалакин, Алексей Ковалев. "Вести-Владимир".