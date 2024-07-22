Владимирскую область посетила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова С губернатором...

Владимирскую область посетила министр культуры Российской Федерации Ольга ЛюбимоваС губернатором Александром Авдеевым она обсудила юбилейные торжества в Суздале, реализацию национального проекта "Культура" и проект археологического парка "Мжарские курганы".Это один из 11 охраняемых суздальских лугов - Болтоусов. Предполагается, что пройдет реконструкция части курганного комплекса, и он тоже станет своеобразным экспонатом под открытым небом.Рабочая встреча с министром прошла в Спасо-Евфимиевом монастыре. Ольга Любимова посмотрела местную выставку "Русский феникс. Суздальская земля". Это совместный проект Владимиро-Суздальского музея-заповедника и Музеев Московского Кремля.Министр отметила, что сегодня Суздаль привлекает к себе особое внимание туристов именно благодаря современным культурным проектам. И в каждом из них чувствуется трепетное отношение к высокой исторической роли древнего города с 1000-летней историей.