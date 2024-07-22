Во Владимире мебельная компания отказывалась возвращать деньги клиенту за неизготовленную корпусную...

Во Владимире мебельная компания отказывалась возвращать деньги клиенту за неизготовленную корпусную мебельИзвестно, что клиент 16 декабря 2023 года заключил договор на изготовление корпусной мебели (шкаф-купе) с ООО «АЯКС Инжиниринг»на сумму 89 000 рублей. Потребитель внес 50 % предоплату по договору. Согласно договору срок изготовления должен быть не позднее 5 февраля 2024 г.Он неоднократно обращался к продавцу по телефону с просьбой выполнить условия договора или вернуть денежные средства, продавец обещал все исправить, но в дальнейшем перестал отвечать на телефонные звонки."В адрес продавца была направлена досудебная претензия с требованием возврата денежных средств за нарушение сроков выполнения работ", - сообщили в Управлении Роспотребнадзора по Владимирской области.20 марта 2024 г. клиент обратился в Роспотребнадзор с просьбой обратиться в суд с заявлением в защиту его прав как потребителя. По результатам рассмотрения искового заявления, Ленинский районный суд г.Владимира решил:расторгнуть договор по изготовлению корпусной мебели;взыскать с продавца в пользу потребителя сумму денежных средств, предварительной оплаты по договору; неустойку; моральный вред;взыскать с продавца штраф за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя.Требования удовлетворены в полном объеме на общую сумму 209 250 рублей.Решение в законную силу не вступило и может быть обжаловано.Фото сгенерировано нейросетью Kandinsky