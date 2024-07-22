Городской конкурс на лучший детский сад проходит во Владимире уже в 19-ый раз. В этом году первое место занял сад №112, который располагается в доме №4А на улице Соколова-Соколенка. Второе место

Городской конкурс на лучший детский сад проходит во Владимире уже в 19-ый раз. В этом году первое место занял сад №112, который располагается в доме №4А на улице Соколова-Соколенка. Второе место разделили детские сады № 80 (ул. Горького, 55А) и №19 (ул. Куйбышева, 7А), сообщили в мэрии. На третьем месте тоже оказались два сада –