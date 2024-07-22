На территории Вязниковского и Гороховецкого районов специалисты обновляют 15-километровый участок федеральной трассы М-7 «Волга».

На территории Вязниковского и Гороховецкого районов специалисты обновляют 15-километровый участок федеральной трассы М-7 «Волга». Об этом рассказала правительства Владимирской области.Работы ведутся с 309 по 324 км. Здесь идёт замена изношенного покрытия. Отмечается, что дорожные рабочие уже восстановили отрезок от Илевников до поворота на Муром по направлению к Нижнему Новгороду.В настоящий момент осуществляется ремонт участка в сторону Москвы. Основные работы здесь могут завершиться в начале августа.