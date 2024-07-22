За неудовлетворительное содержание участка федеральной трассы М7 «Волга» во Владимирской области,...

За неудовлетворительное содержание участка федеральной трассы М7 «Волга» во Владимирской области, дорожная компания заплатит крупный штрафЗа неудовлетворительное содержание участка федеральной трассы М7 «Волга» по постановлению прокурора Гороховецкого района виновное лицо привлечено к административной ответственности.Известно, что в марте и апреле 2024 года с привлечением ГИБДД проведено обследование дорожного покрытия автомобильной дороги М7 «Волга», проходящей по территории Гороховецкого района. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры..Выявлены множественные повреждения покрытия проезжей части в виде выбоин, угрожающих безопасности дорожного движения.При этом, только за период с ноября 2023 года по настоящее время в Гороховецком районе зарегистрировано 38 ДТП, причинами для которых послужило неудовлетворительное состояние дороги, по шести из них имеются пострадавшие.Таким образом, в отношении АО «ДЭП №7» возбуждено дело об административном правонарушении, виновному лицу назначено штраф 200 тысяч рублей.Кроме того, прокурором в Канавинский районный суд г.Нижний Новгород направлено исковое заявление об обязании «ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород» привести участок трассы в нормативное состояние.Решением суда исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение решения находится на контроле прокуратуры района.Фото, видео: пресс-служба областной прокуратуры