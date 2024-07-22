В первом полугодии поездами пригородного сообщения и дальнего следования с железнодорожного вокзального комплекса во Владимире отправлено 700 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В первом полугодии поездами пригородного сообщения и дальнего следования с железнодорожного вокзального комплекса во Владимире отправлено 700 тыс. пассажиров, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом рассказала пресс-служба ГЖД – филиала ОАО «РЖД».Кроме того, за данный период пассажиры отправлялись с железнодорожных вокзалов:· Нижний Новгород – 3,6 млн человек (+10% к 2023 году);· Казань – 1,1 млн человек (+16%);· Киров – 766 тыс. человек (+4%);· Дзержинск – 659 тыс. человек (+12%);· Ижевск – 452 тыс. человек (+13%);· Казань-Восстание – 339 тыс. человек (+4%);· Ковров – 300 тыс. человек (+3%).В общем счёте с января по июнь 2024 года с крупнейших железнодорожных вокзалов компании было отправлено более 10,1 млн человек (+10% к уровню прошлого года).