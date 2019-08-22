В одном из офисов в Кривоколенном переулке злоумышленник похитил сумку 54-летнего гражданина с денежными средствами, документами и личными вещами...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске за совершение кражи из офиса», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на улице Декабристов задержали 28-летнего приезжего мужчину, находящегося в федеральном розыске по статье 158 УК РФ «Кража».Задержанный был передан инициатору розыска – в Следственный отдел ОМВД России по району Якиманка.В настоящее время сотрудники полиции установили причастность задержанного к дополнительным эпизодам противоправной деятельности.Так, в одном из офисов в Кривоколенном переулке злоумышленник похитил сумку 54-летнего гражданина с денежными средствами, документами и личными вещами, которую хозяин оставил без присмотра. Материальный ущерб составил более 2 миллионов 400 тысяч рублей.В одном из офисов на улице Тимура Фрунзе злоумышленник совершил кражу кошелька с находящимися в нем денежными средствами и ювелирными изделиями. Общий материальный ущерб составил около 40 тысяч рублей.Также в помещении одного из салонов красоты на Садовнической улице мужчина похитил у двух женщин принадлежащее им имущество на общую сумму более 650 тысяч рублей.Злоумышленник сбывал похищенное имущество, а вырученными деньгами распоряжался по своему усмотрению.По данным фактам Следственными отделами ОМВД России по районам Замоскворечье, Хамовники и Басманному возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60