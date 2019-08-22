В Москве накануне, 21 августа прошло заседание Программного комитета юбилейного, 5-го Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Форум будет идти два дня - 26 и 27 сентября в Уфе.

В Москве накануне, 21 августа прошло заседание Программного комитета юбилейного, 5-го Форума малого и среднего бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС. Форум будет идти два дня — 26 и 27 сентября в Уфе.На форуме ожидаются делегации из 30 стран мира, в их составе будут ведущие бизнесмены, представители органов власти и институтов развития. Как сообщил сопредседатель "Деловой России" и оргкомитета форума Андрей Назаров, в мероприятии примут участие порядка 2500 человек, из которых 500 — это иностранные гости.Председатель Программного комитета форума, руководитель администрации главы Республики Башкортостан Александр Сидякин обещал на юбилейном форуме удивить участников. ﻿"Республика успеет серьезно подготовиться к этому мероприятию. Мы считаем, что 5-й юбилейный форум должен пройти с большим размахом. Республика сделает все и даже больше, чем вы можете себе представить", - заверил Александр Сидякин.Как передает ГТРК "Башкортостан", в заседании Программного комитета приняли участие представители федеральных органов власти, СМИ, бизнеса из разных стран и Республики Башкортостан, которая готовит форум в столице, представители посольств Узбекистана, Казахстана, Бразилии и ЮАР.Стоит отметить, что концепция форума будет строиться вокруг идеи о глобальной значимости малого и среднего бизнеса. Программа форума включает 18 деловых мероприятий. В рамках панельных сессий обсудят такие проблемы, как - будущее драйверных отраслей экономики, развитие малого, среднего, семейного предпринимательства, логистические, инфраструктурные проекты.