Раньше срока на три дня откроют девять станций Сокольнической линии московского метро. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что поезда с пассажирами пойдут на эти станции после 16 часов 22 августа. При этом бесплатные автобусы, следовавшие по маршруту закрытого метро, будут работать до конца дня.

Раньше срока на три дня откроют девять станций Сокольнической линии московского метро. Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что поезда с пассажирами пойдут на эти станции после 16 часов 22 августа. При этом бесплатные автобусы, следовавшие по маршруту закрытого метро, будут работать до конца дня.Девять станций первой линии московской подземки от "Университета" до "Коммунарки" были закрыты с 18 августа из-за строительства Большой кольцевой линии метро. На это время от "Университета" до "Саларьева" обслуживал временный автобусный маршрут КМ1, а от "Саларьева" до "Коммунарки" – КМ2, напоминает ТАСС.Юго-западный участок БКД на 15% должен снять нагрузку с веток метро, которые будет пересекать. Ожидается, что метропоезда по нему начнут ходить через полтора года.