Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщила, что на 89-м году жизни скончался академик Сергей Александрович Федотов.

Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщила, что на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался академик Сергей Александрович Федотов.Выдающийся ученый более 30 лет возглавлял Институт вулканологии ДВО РАН на Камчатке, передает "Интерфакс".Похороны академика Федотова пройдут в Москве 23 августа.