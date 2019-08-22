Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщила, что на 89-м году жизни скончался академик Сергей Александрович Федотов.
Пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН сообщила, что на 89-м году жизни после продолжительной болезни скончался академик Сергей Александрович Федотов.
Выдающийся ученый более 30 лет возглавлял Институт вулканологии ДВО РАН на Камчатке, передает "Интерфакс".
Похороны академика Федотова пройдут в Москве 23 августа.