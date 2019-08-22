В Екатеринбурге избили актеров Коляда-театра Тараса Поддубного и Мурада Хабимлекова. Это произошло сразу после выхода актеров из здания театра после спектакля. Вышедших из театра актеров было пятеро, а нападавших - вдвое больше. Нападавших актер Тарас Поддубный охарактеризовал как молодых, очень агрессивных и невменяемых людей.

В Екатеринбурге избили актеров "Коляда-театра" Тараса Поддубного и Мурада Хабимлекова. Это произошло сразу после выхода актеров из здания театра после спектакля. Вышедших из театра актеров было пятеро, а нападавших вдвое больше. Нападавших актер Тарас Поддубный охарактеризовал как молодых, очень агрессивных и невменяемых людей.Актеры отправлены на медосвидетельствование. Они написали заявление о нападении на них в полицию, сообщает ТАСС."Коляда-театр" – один из ведущих российских провинциальных театров. В Екатеринбурге недавно разгорелся театральный конфликт. Помещение на улице Ленина, 69 было предоставлено театру "Место". 14 лет назад оттуда со скандалом выехал "Коляда-Театр".Драматург Николай Коляда посчитал это несправедливостью. Он заявил, что понял, почему из этого здания со скандалом выгнали его театр – готовили место для театра "Место", который для Екатеринбурга важнее, чем "Коляда-театр".Коляда строжайше запретил своим актерам участвовать в спектаклях театра-конкурента.Создатель театра "Место" Ольга Комлева отмечает, что Коляда действительно не всегда разрешал актерам участвовать в ее постановках. Она добавила, что фишкой ее театра было отсутствие постоянной площадки. Но затем команда создала коллаборацию с размещающемся в этом здании краеведческим музеем.Прошло 14 лет, и у "Коляда-театра" есть новое хорошее место", — отметила Ольга Комлева.Связано ли избиение актеров "Коляда-театра" с театральным конфликтом – не известно.