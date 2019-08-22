процесс над россиянином Евгением Никулиным, который обвиняется в США в киберпреступлениях, назначен на март 2020 года.

Озвучено решение американского суда о том, что процесс над россиянином Евгением Никулиным, который обвиняется в США в киберпреступлениях, назначен на март 2020 года.На 9 марта судья Уильям Элсап назначил отбор присяжных. Стало известно, что Никулин будет содержаться под стражей до суда. Кроме того, ему назначены государственные адвокаты. Суд лишил Никулина возможность пользоваться услугами частной юридической помощи, передает РИА Новости.Евгений Никулин был задержан чешской полицией и ФБР США в Праге в октябре 2016 года. Он обвиняется американскими властями в незаконном получении доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам Dropbox и Formspring.