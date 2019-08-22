Гоша Куценко и Любовь Толкалина не раз снимались вместе. Однако поклонники убеждены, что не только поэтому артистка позволяет актеру касаться себя в столь интимных местах.

Гоша Куценко и Любовь Толкалина не раз снимались вместе. Однако поклонники убеждены, что не только поэтому артистка позволяет актеру касаться себя в столь интимных местах."и что? хотите сказать, что он похож на Грозного? (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)", – поинтересовалась у подписчиков своего аккаунта в социальной сети Instagram Любовь Толкалина, опубликовав фотографию, на которой запечатлена с актером Гошей Куценко. Интересно, что на снимке видно, как артист бесстыдно схватил ее за грудь. "Написано же на майке! ДЕСПОТ!)" – отреагировал на пост Любови артист.Отметим, что в свое время Толкалина и Куценко вместе играли в нескольких картинах. К примеру, в боевике "Антикиллер", где Гоша сыграл главную роль майора полиции, а Любовь – его верную супругу. Спустя 15 лет они повторили свой экранный роман в сериале "Последний мент". некоторые поклонники убеждены, что между Куценко и Толкалиной "что-то есть", однако сами актеры эти пересуды не комментируют.Отметим, что уже несколько лет счастливо женат на Ирине Скриниченко. Пара воспитывает общего ребенка. А что касается личной жизни , то ходят разные слухи. По одним данным, у привлекательной актрисы роман с телеведущим Джоном Уорреном. По другой информации, актриса на протяжении нескольких лет встречается с лидером группы "Аквариум" Борисом Гребенщиковым.