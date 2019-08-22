Антропоморфный робот Федор написал свой первый твит на странице в соцсети. Он сообщил, что корабль находится на расчетной орбите и первая часть летных испытаний прошла штатно. Дмитрий Рогозин поздравил Федора с успешным началом работы. В ответ робот написал Благодарю, товарищ Генеральный!.

Антропоморфный робот Федор написал свой первый твит на странице в соцсети.Он сообщил, что корабль находится на расчетной орбите и первая часть летных испытаний прошла штатно: "Осуществил сбор, обработку и передачу в ЦУП телеметрических данных по работе РН, бортовых систем корабля, перегрузках, температурно-влажностном режиме".Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин поздравил Федора с успешным началом работы. В ответ робот написал: "Благодарю, товарищ Генеральный!".Робот Федор создан компанией "Андроидная техника" и Фондом перспективных исследований, передает ТАСС. Он получил позывной Skybot F-850. Ранее в четверг Федор отправился на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-14".