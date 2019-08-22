Борис Джонсон выступил против возврата России в G7. После того, что случилось в Солсбери, после войны на Украине и российских провокаций в других странах, глава правительства Великобритании поддерживает позицию Ангелы Меркель.

Борис Джонсон выступил против возврата России в G7. После того, что случилось в Солсбери, после войны на Украине и российских провокаций в других странах, глава правительства Великобритании поддерживает позицию Ангелы Меркель, сообщает агентство РИА Новости.Ранее канцлер Германии заявила, что предпосылок к возобновлению членства РФ в G7 пока нет. Меркель уточнила: этот процесс тесно связан с переговорным процессом в Минске, который продвинулся, по ее мнению, недалеко.Президент Франции Эммануэль Макрон, в свою очередь, считает, что Россия могла бы снова войти в G7 после того, как кризис на Украине будет разрешен. За возврат РФ в клуб выступает и глава США Дональд Трамп.Напомним, Россия покинула G8 в марте 2014 года.