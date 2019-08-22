Впервые за прошедшие 14 лет к затонувшему Титанику спустились дайверы. Его обломки засняли с разных ракурсов в качестве 4К.

Впервые за прошедшие 14 лет к затонувшему "Титанику" спустились дайверы. Его обломки засняли с разных ракурсов в качестве 4К.Как оказалось, больше всего на корабле уничтожена правая часть. Именно там находилась каюта капитана вместе со знаменитой ванной, которая, к слову, исчезла. Также там рухнула передняя мачта, а палубная каюта и капитанский мостик превратились в обломки.Специалисты считают, что это лишь начало. В последствие процесс разрушения корабля будет только усиливаться. Этому поспособствуют несколько факторов: бактерии, глубокие течения и солевая коррозия. Они уничтожат "Титаник" до такой степени, что от него останется лишь ржавое пятно.Отметим, на данный момент обломки корабля покоятся в 530 километрах от острова Ньюфаундленд на глубине 3800 метров. Впервые их обнаружили еще в 1985 году – спустя 73 года после катастрофы, сообщает "".Напомним, страшная трагедия случилась в ночь на 15 апреля 1912 года. Круизный лайнер "Титаник" налетел на айсберг в водах Атлантики. На момент кораблекрушения на судне находились 2200 человек. 1500 из них погибли.