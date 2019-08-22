Экс-супруга Никиты Ефремова, актриса МХТ Яна Гладких сейчас находится на шестом месяце беременности. Несмотря на свое положение, она ведет активную социальную жизнь и делится этим в своем Instagram-аккаунте.
Экс-супруга Никиты Ефремова, актриса МХТ Яна Гладких сейчас находится на шестом месяце беременности. Несмотря на свое положение, она ведет активную социальную жизнь и делится этим в своем Instagram-аккаунте.
На новом снимке звезда позирует в темно-зеленом платье рубашке и белом платке на голове. В руках у нее тарелка с индийскими соусами и лепешками.
Поклонники отметили, что Гладких очень украшает беременность. "Боже, какая прелестная!", "Как вы прекрасны!
Яночка!", "Ты божественно хороша", "Богиня какая-то!", – не скрывали своего восторга фанаты.
Напомним, недавно Яна получила страшное известие. После обследования врачи заявили, что сын артистки родится с пороком сердца. Они посоветовали прервать беременность, но Яна отказалась.
У малыша есть шанс на спасение. Ему предстоит предстоит серьезная операция на открытом сердце. Мать искренне верит, что все пройдет успешно.
"Это называется "переключение". Они поменяют местами аорту и легочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно", – пояснила актриса.
Яна рассказала, что когда они с нынешнем мужем узнали о диагнозе, она точно знала, что не будет переступать через жизнь. По ее мнению,
сложность и одновременно чудо человеческого бытия заключается в моменте, когда нужно сделать выбор или от чего-то отказаться.
"Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью – выбирать. И в зависимости от того, что ты выбрал, и складывается потом твоя судьба", – отметила Гладких.
Напомним, после развода с Никитой Ефремовым звезда театра вскоре снова вышла замуж. Ее избранником стал звукооператор Иван Ширшов. Как сообщает "", у пары родился сын Лева. И всего через пару месяцев оказалось, что Яна беременна вторым.