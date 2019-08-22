Экс-супруга Никиты Ефремова, актриса МХТ Яна Гладких сейчас находится на шестом месяце беременности. Несмотря на свое положение, она ведет активную социальную жизнь и делится этим в своем Instagram-аккаунте.

Экс-супруга Никиты Ефремова, актриса МХТ Яна Гладких сейчас находится на шестом месяце беременности. Несмотря на свое положение, она ведет активную социальную жизнь и делится этим в своем Instagram-аккаунте.На новом снимке звезда позирует в темно-зеленом платье рубашке и белом платке на голове. В руках у нее тарелка с индийскими соусами и лепешками.Поклонники отметили, что Гладких очень украшает беременность. "Боже, какая прелестная!", "Как вы прекрасны!Яночка!", "Ты божественно хороша", "Богиня какая-то!", – не скрывали своего восторга фанаты.Напомним, недавно Яна получила страшное известие. После обследования врачи заявили, что сын артистки родится с пороком сердца. Они посоветовали прервать беременность, но Яна отказалась.У малыша есть шанс на спасение. Ему предстоит предстоит серьезная операция на открытом сердце. Мать искренне верит, что все пройдет успешно."Это называется "переключение". Они поменяют местами аорту и легочный ствол, которые сейчас расположены не так, как у всех, и не могут качать кровь так, как нужно", – пояснила актриса.Яна рассказала, что когда они с нынешнем мужем узнали о диагнозе, она точно знала, что не будет переступать через жизнь. По ее мнению,сложность и одновременно чудо человеческого бытия заключается в моменте, когда нужно сделать выбор или от чего-то отказаться."Мы все обречены и параллельно награждены этой возможностью – выбирать. И в зависимости от того, что ты выбрал, и складывается потом твоя судьба", – отметила Гладких.Напомним, после развода с Никитой Ефремовым звезда театра вскоре снова вышла замуж. Ее избранником стал звукооператор Иван Ширшов. Как сообщает "", у пары родился сын Лева. И всего через пару месяцев оказалось, что Яна беременна вторым.