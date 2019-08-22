Главврач областной больницы поселка Локомотивный в Челябинской области и местный депутат Азат Зарипов, мог убить свою жену Елену Зарипову на глазах детей.

Главврач областной больницы поселка Локомотивный в Челябинской области и местный депутат Азат Зарипов, мог убить свою жену Елену Зарипову на глазах детей. Об этом рассказала РИА Новости соседка семьи Наталья Шаляпина-Моисеенко.По данным следствия, в ночь на 21 августа Зарипов поссорился с женой, после чего выстрелил в нее дважды из охотничьего ружья​​​. Мужчина задержан, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство" УК РФ.По словам соседки, она живет в доме напротив. В момент трагедии, разыгравшейся в два часа ночи, она с семьей приехала с отдыха. Выстрелы прозвучали без пятнадцати четыре. "Дети начали не кричать, а орать, это было ужасно... Они просто кричали до приезда всех служб. Там было трое детей, все, видимо, произошло на их глазах", — сказала Шаляпина-Моисеенко.Женщина рассказала, что она вместе с погибшей водила детей в один детский сад. "Мне казалось, что она счастлива в браке. Нормальные, обычные отношения у них", — добавила соседка.