Дана Борисова опубликовала свежее фото, которое всерьез обеспокоило ее поклонников. Фанаты не могут понять, что случилось с лицом популярной ведущей.

Дана Борисова опубликовала свежее фото, которое всерьез обеспокоило ее поклонников. Фанаты не могут понять, что случилось с лицом популярной ведущей.Среди поклонников Даны Борисовой переполох. Всему виной странные темные пятна на лбу гламурной блондинки. В отличие от некоторых других представителей отечественного шоу-бизнеса, телеведущая не прячет свои изъяны, наоборот, без всякого стеснения публикует у себя на страничке в социальной сети Instagram откровенные фотографии.К примеру, недавно Дана Борисова с этими черными пятнами на лице как ни в чем не бывало веселилась на дне рождения Никиты Лушникова, общественного деятеля, председателя правления Национального Антинаркотического Союза. Кстати, именно с его помощью Дана сумела побороть свои вредные привычки.Увидев множество комментариев и вопросов от шокированных фанатов, что у нее с лицом, популярная телеведущая объяснила, что "сделала лазер". Вообще, Дана Борисова тщательно следит за своей внешностью. В последнее время она выкладывает много видео и фотографий из косметологических кабинетов, в которых стойко переносит различные манипуляции со своим лицом. По всей видимости, телеблондинка перестаралась.Говорят, гламурная красотка ухаживает за собой не только потому, что в ее личной жизни полнейший стиль, но и по причине некой новой работы, которую ей предложили. Впрочем, сама утверждает, что у нее есть кавалеры, но это не значит, что она готова к свадьбе. "Хотите честно? Замуж я вообще не хочу! Зачем мне это нужно? Мне сейчас и так хорошо: есть ухажеры, с которыми я встречаюсь, хожу в рестораны", – похвасталась в недавнем интервью.