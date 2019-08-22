На днях состоятся похороны актрисы Александры Назаровой, у которой осталась одна лишь десятилетняя внучка. Говорят, еще при жизни артистка просила близких не допустить ее контактов с матерью.

На днях состоятся похороны актрисы Александры Назаровой, у которой осталась одна лишь десятилетняя внучка. Говорят, еще при жизни артистка просила близких не допустить ее контактов с матерью.На долю десятилетней Саши выпало немало испытаний: в двухлетнем возрасте она потеряла отца. Сын актрисы Дмитрий Назаров погиб из-за наркотиков, как утверждает , и мать, у которой якобы были проблемы с алкоголем, просто сдала дочь в детский дом. Тогда Александра Назарова с трудом вернула девочку, взяв над ней опекунство. Они были счастливы восемь лет, артистку девочка звала мамой.О смерти Александры Назаровой Саша узнала от подруг во время отдыха в лагере. Можно только представить горе десятилетней девочки. Но она не осталась одна. Как оказалось, у актрисы есть немало родственников со стороны второго мужа Юрия Михайлова. На семейном совете уже решили, что воспитывать Сашу будет его родная сестра, 79-летняя Александра Дмитриевна. Чтобы девочке было комфортно, женщина переедет в ту самую двушку на 2-й Пугачевской улице, где жила Назарова с внучкой, будет водить девочку в ту же школу."Внучка Сашенька, моя полная тезка, обласкана любовью родни. Она, конечно, избалованный ребенок, немного, так скажем, богемная, увлекается танцами. Все у нее будет хорошо – я Александре Ивановне это обещала", – рассказала Александра Михайлова. Она отметила, что девочка "в надежных руках": "Я все-таки кандидат педагогических наук. У меня не забалуешь!"Неясна ситуация с матерью Саши. Михайлова призналась: "Сашенька очень строго сказала, когда этот вопрос решался, чтобы никаких контактов с ней не было. Как эта женщина поведет себя сейчас, никто не знает. Люди, которые немного ниже социальной нормы, довольно своеобразные. Возможно, будут какие-то попытки выйти на связь. Но это никому не нужно".Что касается денег, на какие теперь будет жить внучка-сирота актрисы, то известно, что она получает пособие. Возможно, Саше назначат второго опекуна. К слову, по некоторым данным им может стать 34-летняя племянница Александры Михайловой Надежда, которая приходится девочке троюродной сестрой.Что касается наследства, то Александра Назарова завещала внучке скромную двухкомнатную квартиручуть больше 40 квадратных метров и три автомобиля: отечественные "Жигули", иномарку-малолитражку и небольшой внедорожник "также иностранного производства.