Нападающий Ювентуса Пауло Дибала отказался от перехода в Пари Сен-Жермен. Аргентинский футболист продолжит играть в составе чемпионов Италии.

Нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала отказался от перехода в "Пари Сен-Жермен". Аргентинский футболист продолжит играть в составе чемпионов Италии.На 25-летнего нападающего претендовали "Манчестер Юнайтед" и "Пари Сен-Жермен". Но обе сделки не состоялись. Аргентинец заявил, что останется в "Ювентусе" и будет бороться за место в основе.Другой герой трансферных новостей, соотечественник Дибалы нападающий Мауро Икарди в ближайшее время перейдет из "Интера" в "Наполи". Клубы договорились о трансфере 27-летнего футболиста. Сумма, которую заплатят неаполитанцы за Икарди, пока держится в секрете.