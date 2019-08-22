Лидия Федосеева-Шукшина снова оказалась на больничной койке. По словам ее мужа Бари Алибасова, до клиники артистку довела ее близкая родственница.

Лидия Федосеева-Шукшина снова оказалась на больничной койке. По словам ее мужа Бари Алибасова, до клиники артистку довела ее близкая родственница.Не успели поклонники порадоваться за Лидию Федосееву-Шукшину, отправившуюся с подругами на отдых в Болгарию. как стало известно о ее плохом состоянии. По словам младшей дочери артистки Ольги Шукшиной, мать сразил сердечный приступ, но ее даже нельзя положить в больницу, потому что у той не оказалось с собой медицинского полиса.Сейчас ситуацию прояснил супруг Лидии музыкальный продюсер Бари Алибасов. На своей официальной страничке в социальной сети Instagram он опубликовал фотографию, сделанную. предположительно, в аэропорту. На снимке видно, что Лидию Федосееву-Шукшину везут в инвалидном кресле, а рядом с тростью идет сам Бари Алибасов.Продюсер заявил, что до больницы актрису будто бы довела дочь Ольга Шукшина. "Все-таки своими гнусными посланиями Ольга Шукшина в очередной раз довела мать Лидию Николаевну до клинического состояния. Прямо из аэропорта пришлось ее везти в военный госпиталь. До госпиталя Лиду сопровождали ее дочь Маша и внук Макар. Видеть свою дочь Ольгу, Лидия Николаевна категорически отказалась", – рассказал Бари Алибасов.Интересно, что сегодня, 22 августа, Ольга Шукшина планировала вылететь к матери в Бургас. По ее словам, быстрее визу она сделать не могла. Отметим, что у с младшей дочерью Ольгой годами были напряженные отношения. Всему виной жилищный вопрос и наследие писателя Василия Шукшина. Однако недавно появилась информация, что будто бы близкие родственницы наконец помирились. К сближению матери и дочери приложил руку сам . Но, видимо, мир длился недолго.