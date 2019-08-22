Клинический психолог, эзотерик Зираддин Рзаев высказался о будущем знаменитого артиста. Он заявил, что Армен
Джигарханян находится в серьезной опасности.
высказался о будущем знаменитого артиста. Он заявил, что Армен
Джигарханян находится в серьезной опасности.
Участник "Битвы экстрасенсов" признался, Джигарханян –
его любимый актер. "Он всегда мне нравился, особенно его личность, потому что
он не в рамках нации думает. Он очень мирный человек. Кроме того, он является
одной из наиболее памятных фигур СССР", – поделился Рзаев в беседе с "Дни.ру".
Эзотерик пожелал Армену Джигарханяну скорейшего
выздоровления. При этом Зираддин предупредил звезду театра и кино о возможной
беде.
"К сожалению, его жизнь под угрозой. Он в течение года
очень серьезно должен заниматься здоровьем. До июня 2020 года для него очень
тяжелый период", – заявил Рзаев. Он добавил, что особенно опасное время для
Армена Джигарханяна выпадает на начало следующего года.
Как
писали "Дни.ру", народного артиста СССР 20 августа выписали
из больницы, он находится дома. На следующей неделе актер приедет в театр. По
словам официального представителя звезды Артура Согомоняна, артист чувствует
себя нормально.
Напомним, 14 августа СМИ сообщили о том, что был доставлен в
реанимацию. Позже эту информацию опровергли. По словам близких, актер приехал в
больницу на плановую профилактику,