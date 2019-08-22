Клинический психолог, эзотерик Зираддин Рзаев высказался о будущем знаменитого артиста. Он заявил, что Армен Джигарханян находится в серьезной опасности.

высказался о будущем знаменитого артиста. Он заявил, что АрменДжигарханян находится в серьезной опасности.Участник "Битвы экстрасенсов" признался, Джигарханян –его любимый актер. "Он всегда мне нравился, особенно его личность, потому чтоон не в рамках нации думает. Он очень мирный человек. Кроме того, он являетсяодной из наиболее памятных фигур СССР", – поделился Рзаев в беседе с "Дни.ру".Эзотерик пожелал Армену Джигарханяну скорейшеговыздоровления. При этом Зираддин предупредил звезду театра и кино о возможнойбеде."К сожалению, его жизнь под угрозой. Он в течение годаочень серьезно должен заниматься здоровьем. До июня 2020 года для него оченьтяжелый период", – заявил Рзаев. Он добавил, что особенно опасное время дляАрмена Джигарханяна выпадает на начало следующего года.Какписали "Дни.ру", народного артиста СССР 20 августа выписалииз больницы, он находится дома. На следующей неделе актер приедет в театр. Пословам официального представителя звезды Артура Согомоняна, артист чувствуетсебя нормально.Напомним, 14 августа СМИ сообщили о том, что был доставлен вреанимацию. Позже эту информацию опровергли. По словам близких, актер приехал вбольницу на плановую профилактику,